Estrenamos el nuevo sencillo colaborativo de Bitter Moon con After 5:08

Bitter Moon es un dúo suizo compuesto por Simon y Réka. Su música se puede describir como un híbrido de paisajes sonoros atmosféricos y cinematográficos, canciones pop analógicas maravillosas y odiseas sintéticas de ensueño al estilo de Vangelis. También desde suiza llegan After 5:08, otro dúo formado por Aloys Christinat y Matthew Franklin. Ellos mismos describen su música como «safe music», pero lo cierto es que con sus piezas generan ambientes sonoros que por momentos resultan casi opresivos y amenazantes.

Juntos han grabado un álbum que, aunque fue grabado antes de la primera gran ola de la pandemia, saldrá publicado el próximo 2 de diciembre. Lo edita BlauBlau Records y su título es Berliner Kinder. Un disco que a partir de hoy ya puede reservarse en este enlace.

Como adelanto, Bitter Moon y After 5:08 publican un sencillo titulado «Pretty in the dark». Una canción de contrastes entre unas voces suaves y un fondo musical entre minimalista e industrial. El video con el que se presenta «Pretty in the dark» es una colaboración entre Réka Csiszér, la artista Corinne Odermatt y la cineasta Radiana Basso. Réka tenía el deseo de crear algo hecho a mano y personal, dando con la idea realizar un hipnótico vídeo analógico en stop motion que captara la sensación de soledad en un entorno brutalista y las ganas de reinventar el mundo y pintarlo de nuevo. Los colores pastel dan vida a fotografías antiguas y nos transportan a un tiempo indefinido, abstracto.

Hoy en Muzikalia estrenamos, en exclusiva para España, este sencillo colaborativo entre Bitter Moon y After 5:08.