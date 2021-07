Fallece Dusty Hill de ZZ Top, a los 72 años

Jospeh Hill, más conocido como Dusty Hill, bajista de la banda ZZ Top ha fallecido los 72 años según ha confirmado la propia banda a través de un comunicado publicado en redes sociales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ZZ Top (@zztop)



“Nos entristece la noticia de que hoy que nuestro Compadre, Dusty Hill, falleció mientras dormía en su casa en Houston, TX. Nosotros, junto con legiones de fanáticos de ZZ Top en todo el mundo, extrañaremos su presencia firme, su buen carácter y su compromiso de dar ese fondo monumental a los ‘Top’. Siempre estaremos conectados a ese “Blues Shuffle in C.”

La segunda barba del grupo, junto con la de su cantante y guitarrista Billy Gibbons, como decíamos en el especial que les dedicamos hace no muchas fechas, era miembro fundador de una de las bandas que puede presumir de ser uno de los mayores adalides de toda la cronología del rock sureño americano junto a The Allman Brothers Band, Lynyrd Skynyrd, The Black Crowes o The Sheepdogs, entre otros muchos ases de esta baraja.

Entre sus mayores éxitos se encuentran discos fundamentales como Tres Hombres (1973), Eliminator (1983), Afterburner (1985) y Recycler” (1990) además de hits incontestables como “Gimme All Your Lovin’”, “Viva Las Vegas”, “La Grange”, “Sharp Dressed Man”, “Pearl Necklace”, “Tush”, “Planet of Women”, “Sleeping Bag” siguen formando parte de la historia del rock.

El trípode ha vendido más de 50 millones de álbumes en sus cinco décadas de carrera y fueron admitidos en el trascendente Salón de la Fama del Rock and Roll, en el año 2004, entre otros de sus triunfos más exorbitantes.

Descanse en paz.