Florence + The Machine, The Chemical Brothers y más, se suman a Bilbao BBK Live

Bilbao BBK Live nos sorprendía hace pocos días con la confirmación de la que será su próxima edición, los británicos Arctic Monkeys, que estarán presentando las canciones de The Car en nuestro país.

El festival regresará los próxims 6, 7 y 8 de julio de 2023 a su habitual e icónica ubicación, Kobetamendi. Hoy se suman 24 nombres más al line-up con Florence + The Machine, The Chemical Brothers y The Blaze encabezando las primeras líneas.

Han pasado cuatro años desde que Florence Welch pasase por Bilbao BBK Live y repetir ese momento inolvidable era fundamental para seguir venerando a Florence + The Machine, que con nuevo álbum, Dance Fever, y sus hits atemporales volverán a hacer historia en suelo euskaldún. The Blaze y The Chemical Brothers dejaron huella en el festival, y por eso era imprescindible volver a sentir sus éxitos electrónicos en el corazón de Kobetamendi y disfrutar de sus atmosféricos y embaucadores directos una vez más.

Cada cartel de Bilbao BBK Live es una exploración sonora por los distintos estilos musicales del planeta; siendo los sonidos folk del cuarteto de Manchester The Lathums quienes completan el elenco británico en esta primera tanda de nombres. El hip hop del futuro tiene nombre propio y es 070 Shake, la de New Jersey traerá su irrefutable Double Sided: Indie a Kobetamendi, energía y personalidad desbordante en un show que se presenta inolvidable. En el festival siempre hay cabida para los sonidos exóticos y en esta edición estarán representados por el grupo tuareg africano Tinariwen y sus sonidos desérticos y electrizantes.

Este viaje por los diferentes estilos y procedencias de los artistas del cartel no puede seguir sin la parada obligada en la escena estatal capitaneada por la banda de Santi Balmes, Love of Lesbian, y con especial hincapié en la ya sólida escena urbana, que tendrá una importante representación en el cartel del festival con el navarro más descarado Ben Yart, la reina del sad trap más cute Albany y el ídolo adolescente emo trap Rojuu. Por supuesto, importante presencia electro-pop con Delaporte y Playback Maracas, sonidos tradicionales y electrónica con Baiuca, el rock murciano de Arde Bogotá y la boyband Colectivo Da Silva.

Los artistas con eusko label son parte del ADN del festival y por ello no podían faltar los vanguardistas y representantes del synth pop en euskera Merina Gris y el actual representante del pop urbano euskaldún Bengo como parte de esos primeros nombres que conforman el line-up 2023.

No sería Bilbao BBK Live sin sonidos electrónicos; si el festival ya es mundialmente conocido por su legendario espacio dedicado a la música de baile Basoa, también lo son los DJs y productores que cada año completan su programación. Young Marco, Job Jobse, Ben Ufo, Dinamarca, Call Super, Violety muchos más llenarán de los sonidos más vanguardistas el bosque sonoro y pista de baile oficial del festival.

Abonos para Bilbao BBK Live

Los bonos continúan a la venta en la web del festival y en seetickets.com/es, con la posibilidad de pago a plazos y de adquirir el bono del festival con camping.