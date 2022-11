Llega Jaguar Club Sundays con Second y Dorian DJ y Dani Less en su estreno

Nace Jaguar Club Sundays. La nueva iniciativa de Intromúsica tomará el emblemático Florida Park, situado en pleno parque de El Retiro de Madrid (Paseo de Panamá, s/n), para que los domingos en la capital suenen más que nunca a Indie.

El próximo domingo 20 de noviembre marcará el inicio de este nuevo proyecto, que tendrá su cita todos los domingos , de 17:00h a 01.00h , con las mejores sesiones de DJ y conciertos de grandes bandas y artistas de la escena independiente.

No te puedes perder la presentación del proyecto que tendrá lugar el domingo 20 de noviembre con el concierto en vivo de Second. Además, después de que el grupo anunciara su separación tras un cuarto de siglo sobre los escenarios, esta fecha se presenta como una de las últimas oportunidades para poder disfrutarlos juntos tocando las canciones que han formado parte de su exitosa carrera musical.

Y, por si fuera poco, la presentación también contará con DJs de gran nombre como Dorian DJ y Dani Less.

