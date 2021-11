Franz Ferdinand vuelven con ‘Hits to the death’

Franz Ferdinand anuncian disco, después de que hace pocos días nos contaran que se quedaban sin su batería y miembro fundador Paul Thompson, que decidía abandonar el barco siendo sustituido en las baquetas será la baterista Audrey Tait.

Han pasado tres años de su último álbum, Always Ascending (2018) y ya tenemos noticias de lo que será su nuevo lanzamiento, Hits To The Head, una colección de grandes éxitos de 20 canciones que muestra la evolución y los grandes momentos de la banda hasta la fecha. Se publicará el viernes 11 marzo de 2022 vía Domino y cuenta también con dos canciones nuevas, “Billy Goodbye” y “Curious”.

Franz Ferdinand continúa resonando en todo el mundo y en el transcurso de casi dos décadas se han convertido en , comercial y críticamente, una de las bandas más grandes del Reino Unido en el mundo, vendiendo más de 10 millones de álbumes, 1.200 millones de reproducciones hasta la fecha, 14 álbumes de platino, ganadora de los premios Brit, Ivor Novello + Mercury Prize, nominaciones al Grammy y vendiendo 6 millones de entradas para sus conciertos incendiarios en todo el mundo.

Hablando sobre el proceso de selección de canciones para el álbum, el cantante principal Alex Kapranos dijo: “Es lo mismo que escribir una lista de canciones para un festival: quieres tocar las canciones que sabes que la gente quiere escuchar. Los hits. Llevando los hits a la cabeza. El corazón. El pie. Eso significa sencillos obvios, pero también canciones que sabes que tienen un significado especial tanto para la banda como para el público como “Outsiders” .

También agregamos dos nuevas canciones, grabadas el año pasado: “Billy Goodbye” y “Curious”, ambas coproducidas en la última etapa con Stuart Price. Tengo amigos que creen que de alguna manera no eres un fan “real” si tienes solo lo mejor de una discografía. Estoy en desacuerdo. Pienso en la colección de discos de mis padres cuando era niño. Me encantaron sus LP recopilatorios. Estoy muy agradecido de que tuvieran Changes o Rolled Gold. Esos LP fueron mi punto de entrada. Mi introducción.”

Escucha ‘Billy Goodbye’ de Franz Ferdinand