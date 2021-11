El disco nuevo de Rosalía se llamará ‘Motomami’

Rosalía anuncia su esperado nuevo álbum para 2022. Tras el éxito comercial y de la crítica que tuvo El Mal Querer, nuestra cantante más internacional no ha dejado de publicar nuevas canciones de los más variados estilos.

Parece que hace mucho tiempo de “Malamente”, que obtuvo seis nominaciones a los Grammy Latino, llevándose a casa los premios a la Mejor Canción Alternativa y Mejor Actuación Urban Fusion. En 2019 pudimos disfrutarla junto a James Blake en el lanzamiento de su single “Barefoot in the Park” y cuatro lanzamientos adicionales como su single más reciente “Yo x Ti, Tu x Mi” con Ozuna, la doble canción “Milionària & Dio$ No$ Libre Del Dinero”, “Aute Cuture” y la aclamada “Con Altura” con J Balvin y El Guincho, que fue seleccionada como canción del verano. También llegaban otros singles, “A Pale” y “Juro Que”.

Nada parece resistírsele a la artista catalana, que tras estrenar canción junto a Billie Eilish, The Weeknd, Arca, Travis Scott o Oneohtrix Point Never, anuncia un nuevo álbum que llega con el nombre de Motomami.

Rosalía anuncia ‘Motomami’ en sus redes

De momento se desconoce su fecha de programación, pero todo parece indicar que estará disponible a principios de 2022.

