From, descaro juvenil y melancolía otoñal

From es el proyecto en solitario del artista asturiano Fernando Romero (Oviedo, 2011). En su música combina elementos del bedroom pop, el indie y el jazz, recordando a nombres como los de Homeshake, Mac Demarco, Good Morning o King Krule. Debutó a los 17 años con un disco llamado Romero I, en el que cantaba en inglés. A lo largo de 2020 ha ido lanzando algunas canciones nuevas, como “Otoño” o “El último verano”.

Ahora ve la luz su segundo disco, un EP llamado Otoño (El Volcán Música, 2020), en el que ha optado por cantar en castellano. Otoño está lleno del descaro del bedroom pop y de la inmediatez de la cultura do it yourself. El disco ha sido grabado con micrófonos de 50 euros, con una batería en la que la caja se apoya en una papelera, guitarras baratas de segunda mano y plugins pirateados. Como toda su generación, From se ha educado en la falta de expectativas y con los tutoriales de Youtube. Artistas que hacen música de dormitorio porque no conciben siquiera otra forma de crear debido a la dificultad de poder acceder a un estudio de grabación. Sin embargo no estamos hablando del típico álbum lofi obligado por la falta de recursos: aquí hay devoción por el rock añejo, por el funk y por el jazz (escúchese el piano de “Orbayo”), además de voluntad, virtuosismo y talento para el pop.

A continuación puedes escuchar Otoño, lo nuevo de From, en Spotify.

