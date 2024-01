Future Islands anuncian conciertos en Madrid y Barcelona

Future Islands anuncian conciertos en nuestro país para el próximo mes de mayo. La banda de Baltimore vendrá a presentar su reciente nuevo disco, People Who Aren’t There Anymore y del que te hablaremos mañana mismo.

El séptimo álbum de la banda, continuación de As Long As You Are (4AD / Popstock!, 2020), se presenta como un nuevo capítulo para un grupo que a pesar de haberse formado hace casi dos décadas, continúan desafiándose a sí mismos y entre ellos. Donde en el pasado buscaron himnos de alta energía, en esta ocasión se han vuelto más introspectivos y han alcanzado un nuevo nivel de ferocidad.

Podemos disfrutarlos en directo el 12 de mayo (La Riviera) y en Barcelona al día siguiente, el 13 (Razzmatazz 1). Las entradas para estos dos conciertos se ponen a la venta este viernes 2 de febrero a las 10 horas.

Gira de Future Islands

12 mayo 2024 · MADRID · La Riviera – Entradas

13 mayo 2024 · BARCELONA · Razzmatazz 1 – Entradas

Los de Samuel T. Herring acaban de estrenar el vídeo para una de las grandes canciones del disco, «The Thief», dirigida por Ivana Bobic y que sigue a «Peach», «King of Sweden», «Deep in the Night», «The Tower», «The Fight» y «Say Goodbye».