Future Islands – As Long As You Are (4AD / Popstock!)

Lo nuevo de Future Islands es un bálsamo que viene a ayudarnos a escapar, aunque sea por un momento, de toda esa locura que ocurre más allá de los cristales de nuestras ventanas. El cuarteto de Baltimore, maestros en convertir la melancolía en bellas melodías y alcanzar en cada una de sus canciones una gran profundidad emocional y sonora, vuelven a demostrar en su sexto disco que desde que alcanzaran el merecido foco mediático con Singles (2014), no han parado de crecer.

La apasionada entrega de Samuel T. Herring y ese fervor cubierto de sintetizadores, son un seña de identidad que no solo se mantiene en su nueva referencia, sino que ha ido evolucionando desde que hace tres años en The Far Field buscara un mayor desarrollo en sus temas. Los estribillos de Herring siguen sonando épicos y catárticos, unidos a la precisión instrumental del bajo de William Cashion y los teclados y programaciones de un Gerrit Welmers que ejerce en la sombra con tanto peso como el del vocalista.

Future Islands ya no solo son capaces de entregar esos himnos instantáneos con los que llevan años cautivándonos, sino que también pueden desarmarnos con piezas más introspectivas, más presentes en este As Long As You Are en el que se muestran infalibles a la hora de abordar caminos que oscilan entre la ensoñación de “Glada”, los chispazos melódicos de “For Sure”, “Born In A War” o “Plastic Beach”, la pulsión de “Waking” o pasajes tan brillantes como “I Knew You”, “City’s Face” o la desgarradora “Thrill”.

Escucha Future Islands – As Long As You Are