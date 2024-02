Future Islands comparten actuación en el Opera House de Sydney

Future Islands están de vuelta con el recientemente publicado People Who Aren’t There Anymore. Un nuevo capítulo para un grupo que a pesar de haberse formado hace casi dos décadas, continúan desafiándose a sí mismos y entre ellos. Donde en el pasado buscaron himnos de alta energía, en esta ocasión se han vuelto más introspectivos y han alcanzado un nuevo nivel de ferocidad.

Hace unos meses pasaron por el Opera House de Sydney para interpretar algunas canciones no del disco, sino de toda su trayectoria. Un show especial del que la sala acaba de compartir un vídeo con siete de esos temas en los que podremos ir abriendo boca para la próxima visita de la banda a nuestro país el mes de mayo.

Estas son las canciones interpretadas:

Balance

Moonlight

A Dream of You and Me

King Of Sweden

Seasons (Waiting on You)

Long Flight

Tin Man

Disfruta el concierto de Future Islands en el Opera House de Sydney

Gira de Future Islands

Future Islands realizarán dos conciertos en nuestro país el próximo mes de mayo. La banda de Baltimore vendrá a presentar su reciente nuevo disco, People Who Aren’t There Anymore

12 mayo 2024 · MADRID · La Riviera – Entradas

13 mayo 2024 · BARCELONA · Razzmatazz 1 – Entradas