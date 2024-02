La gira de The Postal Service y Death Cab For Cutie llega a Barcelona

The Postal Service y Death Cab for Cutie amplían su gira conjunta del pasado año con nuevas fechas en 2024, y una de ellas recalará en nuestro país, concretamente el 27 de agosto en el Poble Espanyol de Barcelona.

La decisión de ampliar el recorrido responde a la abrumadora demanda generada por el éxito y la aclamación de la crítica durante las fechas del año anterior. Este tour, encabezado por ambas bandas de manera conjunta, ha agotado todas las entradas en cada una de sus paradas, destacando por sus inolvidables actuaciones en lugares emblemáticos como el Madison Square Garden de Nueva York durante varias noches consecutivas, así como tres noches en el Hollywood Bowl de Los Ángeles, además de paradas estelares en otras grandes ciudades, congregando a más de 250.000 admiradores en estadios y anfiteatros de todo Estados Unidos.

El motivo no es otro que la celebración del veinte aniversario de Give Up debut de The Postal Service y debut de Gibbard y Jimmy Tamborello, todo un fenómeno de la indietrónica. Además de Transatlanticism, cuarto y mejor disco en la carrera de Death Cab for Cutie.

Entradas para The Postal Service y Death Cab For Cutie

La inscripción a la preventa está abierta en este enlace desde este momento hasta las 9:30h del 21 de febrero. La preventa comenzará a partir de las 10h del 21 de febrero y la venta general se abrirá el viernes 23 de febrero a las 10h. Las entradas se podrán adquirir a través de la agenda de Last Tour.