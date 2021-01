Yarea, una de las voces más especiales del nuevo pop femenino

Con solo 23 años Yarea es uno de los grandes secretos de la nueva escena del pop nacional. Esta joven le da una vuelta total al concepto de canción de autor con su voz única, dulce, con una propuesta musical que va mucho más allá del concepto tradicional, ampliando las fronteras de su música con una producción sofisticada, de aires urbanos tejiendo melodías resplandecientes. Yarea tiene un talento natural al que resulta muy complicado colocar ninguna etiqueta, podría emparentársela con artistas como Babi, Beret o Zetazen, pero tiene también un aire indie folk que la acerca a las propuestas de autoras como Zahara o Carmen Boza. Temas como “Cacería” o “Quédate” ya cuentan con decenas de miles de escuchas en plataformas digitales, haciéndole ganar una importante base de seguidores a los que ha conmovido y con los que ha conectado solo con la calidez (y calidad) de sus composiciones, tan delicadas como apasionadas.

Yarea presenta su nuevo tema “Volver”, una de las canciones más íntimas que ha sacado la joven artista hasta la fecha. Según la propia Yarea: “Esta canción habla del paso del tiempo, de cómo sin darnos cuenta abrimos los ojos y todo lo que ansiábamos que llegara ya ha pasado, de las oportunidades que no cogimos, de haber cambiado tanto que casi no nos reconocemos, de los besos que no dimos y las decisiones que dejamos para más tarde y luego ya fue demasiado tarde“.