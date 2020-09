Future Islands comparten un tercer adelanto de su nuevo disco

Future Islands comparten “Moonlight”, tercera canción de su próximo álbum As Long As You Are (que se publica este 9 de octubre). La canción se publica junto a un vídeo dirigido por Will Mayer (BADBADNOTGOOD) en el que aparecen Matthew Gray Gubler (Mentes Criminales, 500 Days of Summer) y Callie Hernandez (La La Land, Alien).

Sobre la canción, Samuel T. Herring explica: “’Moonlight’ trata sobre el amor desde un estado de depresión. Trata sobre reconocer nuestras carencias y la integridad de los otros. ‘Moonlight’ habla de la aceptación, porque eso es lo que el amor nos permite a todos. “I couldn’t see, I had a cloud in my arms, but if I asked you would you say, It’s only rain, nothing more.”

Coincidiendo con el lanzamiento de su sexto álbum de estudio As Long As You Are este 9 de octubre, Future Islands darán su única actuación de este 2020. El grupo de Baltimore llevaba mucho tiempo viviendo en la carretera, girando cada año de forma extensiva y sin excepciones, pero 2020 marca el primer aniversario del grupo sin tocar la carretera desde 2008. En vez de pisar el acelerador, el grupo se moverá por la red en el que será su directo número 1.235, en un evento global en directo este mismo 9 de octubre. “A Stream of You and Me” se grabará en Maryland y presentará un espectáculo de luces único diseñado por el artista Pierre Claude (The Strokes, Phoenix, Gesaffelstein). La retransmisión será dirigida por Michael Garber (Phoenix, Bon Iver, Kamasi Washington).

Puedes hacerte con las entradas para el concierto en streaming en este enlace.