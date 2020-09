Escala 1:1: “Substitute”, una por otra

Corría la primavera de 1966 cuando The Who editó este sencillo que pronto se convertiría en uno de sus grandes éxitos. Junto con “My Generation” (que daría para siete entradas en esta sección), sería uno de los temas que más personalidad imprimirían al cuarteto británico: la fuerza que destilaba por entonces, junto con una letra elaborada y un coro que servía de estribillo, fueron ingredientes más que suficientes para la inmortalidad.

Sex Pistols (grabada en 1976, editada en 1978). Involución salvaje

El atisbo de salvajismo que ya se veía en ciertos episodios de The Who sirvió a varias formaciones punk de uno y otro lado del charco para realizar su particular homenaje a uno de los grupos británicos más esenciales. Sin duda, de todas las versiones, la de los Sex Pistols es la más recordada. Su disgusto le costó al entonces bajista de la banda londinense, Glen Mattlock, que sintió como una auténtica profanación la interpretación que hicieron sus compañeros de grupo ya que tenía a The Who como los dioses del canon de la música británica. La de Sex Pistols salió a la luz como parte del LP The Great Rock ‘n’ Roll Swindle, un disco con curiosas versiones, demos y ruido que puede ser hasta fascinante.

Ramones (1993). Nada de sustitutos: cuero, cuero

Ya en la década de los noventa, apareció una nueva versión, esta vez de la mano de, ni más ni menos, Ramones. Se publicó en el álbum de estudio Acid Eaters y era una más de todas las que componían íntegramente disco. Aunque, a veces, opinar sobre un elepé de versiones siempre tiene el riesgo de que acabas comparando unas con otras, no se corre mucho riesgo diciendo que los neoyorquinos consiguieron una muy buena versión, respetando la original, pero imprimiendo su característico sello.

Blur (1994). Resacón

Poco después de que apareciera la de Ramones, Blur graba una versión de la que acabarían renegando (y que no extrañe a nadie). ¿Podría ser su peor registro en un disco? Damon Albarn lo llegó a creer firmemente. Un despropósito de descoordinación, omisión de letra y resultado bastante mejorable, fruto, dicen las malas lenguas, de una buena resaca. A mí me da que es más que posible que fuera eso.

The Mystery Trend (1999, originalmente 1967-68): cápsula de tiempo

Estas cosas ocurren y hay veces que tienen que pasar más de tres décadas hasta que te publiquen lo que compusiste y grabaste hace treinta años. A los californianos The Mystery Trend les pasó eso y en el único disco que “sacaron” estaba esta joya de versión, con cierto toque psicodélico y un resultado más que aceptable. De las más cercanas temporalmente a la original.

Extras:

Porque de todo tiene que haber en la viña del Señor, os dejo tres más para quién guste de guitarra calmada, atronamiento al prójimo o a golpe de tecla.

Marillion (1991). Incluida como cara B del sencillo Dry Land y en directo. Quizá podrían haberle dado más caña.

Jim Lea (2016). El ex Slayer se marcó una versión bastante respetable con mucha carga eléctrica y potencia guitarrera.

Luis Prado (grabada en 2016, editada en 2017). La contribución española al listado de versiones de “Substitute” viene de la mano del fundador de Señor Mostaza, un par de años después de anunciar el hiato de su banda. A piano.