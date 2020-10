Future Islands estrenan otro adelanto, ‘Born In A War’

Antes del lanzamiento de su álbum As Long As You Are de este viernes, Future Islands comparte un nuevo single, ‘Born In A War’. Acompañando la canción hay un vídeo animado creado por el premiado artista estadounidense Wayne White y su hijo Woodrow White, que toma como referencia visual las potentes letras de Samuel T. Herring centradas en EEUU, el consumo y el capitalismo.

El grupo comenta sobre el vídeo: “Conocimos a Wayne White en 2014 para hablar sobre colaborar en un videoclip. Desde entonces hemos querido trabajar con él. Estamos contentos de haberlo hecho finalmente para el vídeo de Born in a War. Adoramos los muñecos que ha creado y su interpretación única de la canción”.

Ahora que la situación actual nos separa de nuestros amigos y nuestras personas más queridas, Future Islands quiere recrear ese momento comunitario de compartir la música. A partir de las 4 pm (hora de Madrid) del Miércoles 7 de Octubre, el grupo lanzará la web As Long As You Are listening, together ofreciendo a sus seguidores la oportunidad de escuchar el álbum antes de su publicación. Este evento estará disponible en todo el mundo. La web detectará la localización geográfica de la persona que entre y, en el momento en que las suficientes personas de una misma zona estén en línea, el streaming del álbum se desbloqueará. Los seguidores podrán escuchar juntos en tiempo real, compartiendo historias e impresiones iniciales a través del chat. Regístrate y recibirás una notificación cuando comience el evento: https://futureislands.ffm.to/aslongasyouarelisteningtogether

Future Islands tocarán su único concierto de 2020 este viernes, el día del lanzamiento de As Long As You Are. El grupo de Baltimore ha estado girando de forma extensiva cada año por más de una década sin fallo, pero 2020 es el primero en el que el grupo no pisará la carretera desde 2008. En su lugar, para su concierto número 1.235, el grupo se desplazará online para un único directo global el 9 Octubre. “A Stream of You and Me” será grabado en Maryland y contará con un espectáculo de luces creado por el artista Pierre Claude (The Strokes, Phoenix, Gesaffelstein). La retransmisión será dirigida por Michael Garber (Phoenix, Bon Iver, Kamasi Washington).