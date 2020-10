The White Stripes anuncian disco de grandes éxitos

The White Stripes han anunciado su primera colección de grandes éxitos. Saldrá el 4 de diciembre a través de Third Man / Columbia. Cuenta con 26 de las canciones de la banda que abarcan su discografía. Acompañando al anuncio han lanzado un vídeo de presentación en vivo inédito de la banda interpretando “Ball and Biscuit” en vivo en Tokio en 2003.

Además del CD estándar, el LP doble y las ediciones digitales, estará disponible una edición 3xLP con vinilo de color como parte de la suscripción al paquete Vault de Third Man. La versión Vault también presenta nuevas ilustraciones del colaborador de The White Stripes, Rob Jones, serigrafías y demas memorabilia.