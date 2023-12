Escucha el tercer episodio de ‘Desde Asia con Amor y Pop’

Llega una nueva entrega del podcast Desde Asia con Amor y Pop que cada mes dirige Josemi en Muzikalia. En este tercer episodio volaremos desde China a Singapur, haciendo una extensa parada en Indonesia.

La primera parte estará envuelta en cierto aire de melancolía. Será por los tiempos que corren. Pero en la segunda parte dejaremos a un lado la bilis negra, la melanos kolés como era conocida en la antigüedad y encarnación de la tristeza, para dar paso a los teclados, a las guitarras y a la distorsión.

Sea cual sea el estado de ánimo que te produzcan unas y otras te aseguro que será una experiencia enriquecedora.

Escucha el episodio 3 de ‘Desde Asia con Amor y Pop’

Suenan:

1. Chesnut Bakery «Dust»

2. Milkmustache «Submarine»

3. The Lousy Pop Group «Days»

4. The Sweetest Touch «Cristal Shades»

5. Megumi Acorda «If They Come»

6. Re:NAN «Leave»

7. Humsick » The skies are grey without you»

8. Lucid Express » Lime»

9. Manic Sheep «Tawdry Clip»

10. Blush «Crush»

Escucha todos los episodios de Desde Asia con Amor y Pop.