Ganadores concurso entradas dobles para M. Ward

Llega la gira de M. Ward, que publicaba en 2020 Migration Stories un disco en el que se mostraba más reposado que de costumbre grabado con músicos de Arcade Fire y Think of Spring, una colección de canciones originalmente grabadas por Billie Holiday.

El norteamericano regresa a nuestro país poco después de lanzar un nuevo álbum de She & Him, su aventura junto a la actriz y cantante Zooey Deschanel. Una carta de amor a Brian Wilson en el que no solo muestran su influencia, sino que dotan de su personal estilo sus composiciones.

Su folk íntimo y característico llega en una amplia gira por nuestro país con nada menos que ocho fechas y que el 20 de octubre pasará por La [2] de Apolo (Barcelona), el 21 por Las Armas (Zaragoza), 22 Dabadaba (San Sebastián), 23 Litte Bobby (Santander), 26 Garufa (A Coruña), 27 la Sala Mon (Madrid), 28 Sala X (Sevilla) y 30 Teatre El Musical (Valencia).

Sorteábamos dos entradas dobles para Barcelona y Madrid. Estos son los ganadores:

