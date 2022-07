She & Him – Melt Away: A Tribute To Brian Wilson (Fantasy Records)

Lo que en 2008 podía parecer una unión circunstancial, la maniobra comercial de alguna compañía de discos o el simple capricho de una actriz de moda con su colega músico, ha terminado convirtiéndose en una banda de largo recorrido que de cuando en cuando nos sorprende con nuevas entregas. Han pasado 14 años desde que descubrimos a She & Him, proyecto formado por Zooey Deschanel (She) y el compositor M. Ward (Him) que desde entonces han publicado nada menos que siete discos.

Bien es cierto que desde 2013 con Volume 3 no entregan canciones propias y parecen apostarlo todo a las versiones, donde se mueven como pez en el agua, combinando el dulce tono de Deschanel con las réplicas y los elegantes arreglos de Ward. Por su filtro ya han pasado temas de The Beatles, Dusty Springfield, Elvis Costello, Smokey Robinson, Milton Kellem, Johnny Mathis, Herb Alpert, The Righteous Brothers, Frank Sinatra o el maestro Charles Aznavour. Ahora es turno de honrar al gran Brian Wilson.

Melt Away: A Tribute To Brian Wilson es un bonito disco veraniego sin espacio para las sorpresas, en el que visitaremos el cancionero del líder de The Beach Boys a través de algunas de sus grandes creaciones, tanto las más populares como alguna de esas joyas escondidas que nunca es tarde descubrir. Estamos ante una carta de amor al pop inspirado en el sur de California de la década de los 60 que tiene sus mejores momentos en la apertura de “Darlin», escrita por Wilson y Mike Love en 1967 y aquí tratada con exquisitez, en la soleada «Wouldn’t It Be Nice» o la emoción que desborda «Don’t Worry Baby». Y también en la manera en que abordan «Til I Die» y «Melt Away», la sofisticación de “Please Let Me Wonder”, la curiosa cabalgada surf de «Heads You Win-Tails I Lose» o la vibrante aparición del propio Brian Wilson junto al dúo en la inmortal «Do It Again».

Como os decía, quizá She & Him hayan perdido la capacidad de sorpresa, pero su unión sigue funcionando de maravilla.

Escucha She & Him – Melt Away: A Tribute To Brian Wilson