El evento más grande del planeta está por iniciar y algo que lo hace memorable es el soundtrack que tiene. Hay canciones que inmediatamente nos llevan a un partido o a un torneo en específico y nos traen los mejores recuerdos del mundo.

Para esta copa del mundo la canción elegida fue Hayya Hayya (Better Together) de Davido. La canción tiene mucha influencia árabe, pero ese aire épico que nos lleva inmediatamente a una lucha que se dará en el país con las 32 selecciones que buscan la gloria eterna.

En este mundial es una buena idea entrar a mobile marathonbet ahí podrás hacer una apuesta en tu equipo favorito para esta copa del mundo, con los más altos momios de manera muy segura. Hacer el torneo que paraliza al planeta más divertido nunca fue tan fácil.

La nueva canción aún no tiene mucha historia, también depende mucho del nivel del torneo, la historia le dará su lugar, pero por lo pronto repasemos las mejores canciones de la copa del mundo que se han dado.

Rusia 2018 Nicky Jam – Live it Up

Una canción que sorprendió a todos. Cuando se anunció que el reggueatonero americano haría la canción del mundial de Rusia, todo mundo se preguntó ¿Eso que tenía que ver con el país soviético?. Normalmente, una canción para un mundial representa algo de la cultura del país y es una oportunidad perfecta para presumir a algún artista local.

Aparte reclutar a Will Smith, también no fue una gran idea en papel. Cuando salió la tonada, la crítica musical la despedazó, pero los aficionados al futbol la amaron. Su mensaje simple y buen ritmo la hicieron el hit del verano. La podías escuchar en todos los programas con las imágenes de los partidos.

Con esta canción, Francia se proclamó campeón del mundo por segunda vez en su historia. Este hit es el ejemplo perfecto que no tiene que ser una canción complicada, siempre y cuando sea pegajosa. En sí, no fue la mejor elección de la FIFA y hasta cierto punto no es buen track, pero nos trae excelentes recuerdos.

Corea/Japón 2002 Boom – Anastacia

Para el primer mundial del nuevo milenio y el primero en Asia, se eligió a la artista americana Anastacia que en ese momento estaba muy de moda. Entregó una canción bastante energética e inspiradora que recorrió el mundo y como dice la canción “Boom”

El video ayudó mucho a que se viralizara, pues las imágenes de la copa del mundo adornaban a la cantante mientras cantaba la canción, relacionando al evento con la canción que, una vez más, tenía un mensaje simple pero contundente.

La canción tuvo tanto impacto para la época que en Italia la declararon la mejor de las copas del mundo. Igual exageraron un poco, pero la melodía es pegajosa y no es nada mala. El torneo lamentablemente no ayudó mucho, pues fue de los más flojos.

Brasil se convertiría en pentacampeón mundial en Yokohama y la voz de Anastacia se pudo escuchar en el estadio mientras los cariocas daban la vuelta olímpica con el trofeo más codiciado del mundo del futbol.

Alemania 2006 Il Divo and Toni Braxton – Time of Our Lives

Para el torneo en Alemania, los teutones no querían algo pegajoso y para bailar. Ellos pensaron en la épica, la gloria, ser héroes, y entregaron una belleza que el grupo operático Il Divo y la cantante americana Toni Braxton cantaron a la perfección.

Es inevitable sentir la piel de gallina escuchando esta canción que crece y explota. Escucharla nos hace sentir como si hubiéramos anotado un gol en el último minuto de la final de la copa del mundo. El video ayudaba muchísimo, pues las imágenes de los jugadores en sus mejores momentos quedaban como un ballet perfectamente sincronizado que nos contaba una historia heroica.

Ver a Maradona anotar el gol del siglo al ritmo de esta canción es perfecto. La melodía nos va llevando hasta sentirnos con ganas de salir a patear una pelota y ganar cualquier picado de la calle. Con esta canción, Italia levantó su cuarto título mundial en penales en una final que siempre será recordada. Para ellos, sin duda siempre será el mejor momento de sus vidas, como dice la canción.

Sudáfrica 2010 Waka Waka – Shakira

Es tiempo de África, y cuando salió esta canción el mundo se volvió loco. No es la mejor de la lista por muy poco. Pero esta es una verdadera fiesta, es imposible no bailar y sentirse bien con esta tonada.

Después de la canción épica y calmada de Alemania, la FIFA entregó una maravillosa copla que puso al mundo a bailar. La escuchabas por todos lados y no te cansabas, bueno, hasta la fecha es una canción que no cansa y la podemos escuchar todo el tiempo.

Le dieron al clavo, porque se relacionó tanto con el futbol, que se volvió sinónimo de alegría, balón, gloria y fiesta. Todo lo que es la copa del mundo resumido en una melodía. Aparte, el video contó con la participación de futbolistas superestrellas que bailaban al ritmo de la canción y no solo aparecían en imágenes de partidos.

La canción aparte cogió ese sentimiento africano de alegría y suavidad en la vida y calienta el corazón cada vez que la escuchamos. Shakira anotó uno de los mejores goles de su carrera con esta tonada que hasta la fecha sigue apareciendo en eventos futbolísticos.

España se coronó campeón al ritmo de Waka Waka. Inolvidable

Francia 1998 Ricky Martin – La Copa de la Vida

Las canciones oficiales oficialmente iniciaron en 1990 con una ópera bastante interesante en Italia, para el 94 Darryl Hall nos aburrió con Gloryland. Los organizadores de Francia 98 querían algo que hiciera sentir la fiebre mundialista a todo el mundo. No tenían nada que perder.

Las trompetas con las que inicia la canción ya nos emocionan. La letra es una belleza que hace un símil acerca del futbol como la vida, cosa que los aficionados sintieron hasta la medula, el ritmo de fiesta y la continua explosión de ritmos hacen de esta canción la mejor de las copas del mundo por lejos.

El cantante boricua Ricky Martin le imprime un ritmo sensación a esta canción que habla de un partido cruel y que hay que pelear. La vida es como el futbol y esta canción es el soundtrack perfecto para una copa del mundo maravillosa.

Francia se hizo de su primer trofeo en casa y esta canción nunca será olvidada por nadie porque este mundial fue uno de los mejores de la historia.

Ha habido más canciones extraoficiales que le han puesto ritmo al torneo como Seven Nation Army o We are the Champions, pero estas son las oficiales y tienen. Un lugar en nuestro corazón ¿Cuál es su favorita?