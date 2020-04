M. Ward – Migration Stories (Anti)

Echábamos de menos al mejor M. Ward, que reaparece con el notable Migration Stories después de unos discos algo por debajo de su habitual nivel, de sus aventuras con Monsters Of Folk junto a Jim James, Conor Oberst y compañía, y de esas exitosas entregas con She & Him, banda que comparte con la mediática Zooey Deschanel. Lo nuevo del norteamericano vuelve a hacernos vibrar como en tiempos de Post-War (2006), gracias a la recuperación de esas íntimas piezas de marcado tono melancólico que oscilan con elegancia entre el blues y el folk rock con aroma más clásico. Y es ahí donde mantiene su principal virtud, en ese clasicismo atemporal que recoge el mejor legado de la tradición estadounidense y el lado más melódico de artistas como The Beatles. En esas coordenadas lleva marcando su territorio desde hace más de dos décadas y ya diez entregas, que se completan con este Migration Stories, una nueva vuelta de tuerca a ese sonido y un celebrado regreso a sus reflexivas baladas de marcado tono desacelerado y nocturno, entre lo poético y lo onírico, en esta ocasión con la inmigración como trasfondo en la antagónica América de Trump.

Grabado en Montreal junto a Richard Reed Parry y Tim Kingsbury, dos versátiles multi-instrumentistas miembros de Arcade Fire, el disco de aparente sencillez, crece con las escuchas y va dejando poso gracias a sus arreglos minimalistas, que realzan canciones tan sugerentes como “Real Silence”, “Torch” y esa joya que es “Independent Man”, con el sutil saxofón de Teddy Impakt. En la mayoría de ellas va jugando con sintentizadores y trazando un curioso engarce con su susurrante voz y esa inconfundible Gibson que marca el paso. Un tono que se repite en todo el metraje del álbum, en el que también es capaz de pasar de los brumosos ambientes de “Migration of souls” a los ensoñadores de “Heaven’s Nail and Hammer” para, a su vez, acercarse al pop de los 50 en una “Unreal City” que podría haber sido escrita para She & Him.

Migration Stories quizá deje pocos hits para el recuerdo, pero valorando su conjunto, es uno de los más completos e inspirados de su carrera.

Escucha M. Ward – Migration Stories