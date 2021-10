Garabatto remezcla ‘Love again’ y se convierte en el primer artista español en trabajar con Dua Lipa

El productor y compositor Javier Falquet, más conocido como Garabatto, remezcla ‘Love Again’ de Dua Lipa y se convierte de esta forma en el primer artista español en trabajar con la quinta artista más escuchada en plataformas como Spotify a nivel mundial y ganadora de 3 Grammys.

El artista español está en un gran momento de su carrera y prueba de ello es esta remezcla oficial a Dua Lipa. Garabatto destaca por otros trabajos como ‘7 Lágrimas’ o ‘Tregua’, siempre acompañado de un sobresaliente trabajo audiovisual y contribuyendo también al impulso del sello SUPERMODE. Además, acorde al fin de las restricciones por la pandemia, Garabatto nos regala esta remezcla en el momento adecuado, utilizando elementos como palmas o castañuelas hasta llevarlo a un Slap House muy energético y bailable para que todos y todas podamos disfrutar de esta nueva versión. Aunque el artista ha querido respetar la estructura de la canción original y se ha dedicado a aportar otros elementos propios que hacen la canción aún más pegadiza.

Todo el mundo conoce a Dua Lipa, no hacen falta presentaciones. La pregunta es ¿Cómo ha surgido esta maravillosa conexión entre la artista británica y el artista español? Hoy es un gran día para Garabatto y su equipo porque también sale a la luz el remix ‘Lemonade’ de la artista austriaca Rose May Alaba. Su talento y versatilidad ha llamado la atención de la oficina de Dua Lipa hasta lograr compartir managment. De ahí, que también dicha oficina haya podido contactar con Garabatto. Como curiosidad, Rose May Alaba pertenece a una familia de músicos y es la hermana del famoso futbolista del Real Madrid, David Alaba.

Este remix ‘Lemonade’ cuenta además con la participación de una de las principales exponentes de la música urbana, Deva. Una artista que está creciendo de manera exponencial en la escena y combina diferentes géneros que la colocan como una artista muy versátil y talentosa.

Escucha ‘Love again’ (Garabatto Remix) de Dua Lipa