The Horrors anuncian nuevo EP y continúan acercándose al rock industrial

The Horrors anuncian un nuevo EP. Han pasado nada menos que cuatro años desde que entregaran V (2017), un disco grabado con el productor Epworth, que ha trabajado con FKA Twigs, Lorde, Coldplay, U2 y Paul McCartney, entre otros.

Tras el lanzamiento de Lout, presentan el primer adelanto de su nuevo EP, Against The Blade, el cual verá la luz el 22 de octubre a través de Wolf Tone y Fiction. El anuncio viene acompañado de la canción que le da título“Against The Blade”.

“El EP The Against The Blade es un nuevo descenso a caos”, cuenta el cantante Faris Badwan. “Trata de la libertad que conlleva abandonar toda esperanza, ceder el control y aceptar que siempre estarás en desacuerdo con el mundo que te rodea”.

Al igual que Lout, este nuevo EP tiene un enfoque industrial y una notable desviación sonora con respecto al álbum aclamado por la crítica y publicado en 2017, V. “Una vez que la bola comenzó a rodar con Lout, nos gustó la idea de desafiar a la banda para que llevara todas las canciones hacia la dirección más extrema posible”, dice el bajista Rhys Webb. “’Against The Blade y ‘Twisted Skin’ es la música más DIY que hemos hecho debido al confinamiento. Las primeras demos se escribieron en mi habitación y el trabajo continuó en el estudio de Joe, The Bunker. El único elemento grabado en un estudio real fueron las voces”.

Este nuevo enfoque fue un cambio refrescante para Faris: “Hay algo en nuestra escritura reciente que se ha sentido realmente libre y liberado, como si nos hubieran aflojado la correa, un poco irónico dado el hecho de que el confinamiento nos obligó a adoptar ciertas formas de trabajar. Un nuevo comienzo para la banda justo a tiempo para el apocalipsis”.

Escucha ‘Against The Blade’ de The Horrors