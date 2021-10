Hinds versionan a Triángulo de Amor Bizarro

Se cumplen 20 años del nacimiento de uno de los sellos más importantes de nuestra escena, Mushroom Pillow. Una idea que empezó con la ambición de proyectar, expandir e internacionalizar el talento underground de aquí, creando y acompañando proyectos desde 2001.

Para celebrar su 20 aniversario, Mushroom Pillow anuncia una serie de versiones de algunas de las canciones más importantes de su historia. Los artistas de la casa verán cómo alguno de sus grandes hits cae en manos de otras bandas en unas interesantes interpretaciones. Seis vinilos muy especiales que se publicarán el 26 de noviembre.

Hace unos días escuchamos a Rufus T. Firefly feat. Jero Romero & Carlos Pinto versionando a The Sunday Drivers y posteriormente a El Columpio Asesino haciendo una versión del clásico de Deluxe “Que No”. Ahora podemos disfrutar de Hinds haciendo suya “De la monarquía a la criptocracia” de Triángulo de Amor Bizarro. Una versión mucho menos fiera que la original que las madrileñas llevan a su terreno.

Escucha ‘De la monarquía a la criptocracia’ de Hinds

Toma nota de las versiones del 20 aniversario de Mushroom Pillow

THE SUNDAY DRIVERS – DO IT

[A1] The Sunday Drivers

[B1] Rufus T. Firefly feat. Jero Romero & Carlos Pinto *

[B2] St. Woods

SR. CHINARRO – DEL MONTÓN

[A1] Sr. Chinarro

[B1] Cala Vento

[B2] Mishima

EL COLUMPIO ASESINO – TORO

[A1] El Columpio Asesino

[B1] Delaporte

[B2] Aiko el Grupo

TRIÁNGULO DE AMOR BIZARRO – DE LA MONARQUÍA A LA CRIPTOCRACIA

[A1] Triángulo de amor Bizarro

[B1] Hinds

[B2] Margarita Quebrada

DELUXE – QUE NO

[A1] Deluxe

[B1] El Columpio Asesino

[B2] Mikel Erentxun

LA BUENA VIDA – UN ACTOR MEJICANO

[A1] La Buena Vida

[B1] Triángulo de Amor Bizarro

[B2] La Villana & La Estrella de David