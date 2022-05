God is an Astronaut ofrecen cuatro conciertos en nuestro país

God is an Astronaut regresan de gira por España para presentar su reciente trabajo, Ghost Tapes #10 (21), una obra que ahonda en su sonoridad más oscura y pesada a la que han llegado tras demostrar que son una de las bandas fundamentales dentro de la escena post-rock actual, forjando una carrera extraordinariamente sólida. Les acompañarán los suecos Oh Hiroshima, que recién han publicado nuevo disco, Myriad (22).

Madness Live! Son los encargados de traérnoslos en una gira que tendrá cuatro paradas en nuestro país.

Estas son las fechas de God is an Astronaut

12 de mayo, Bilbao, Stage Live

15 de mayo, Madrid, Sala Mon

17 de mayo, Murcia, Garaje Beat Club

18 de mayo, Barcelona, Apolo 2

Puedes comprar tus entradas en este enlace.