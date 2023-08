Grimes está de vuelta con el sucesor de Miss Anthropocene, que tuvo una versión remezclada con las canciones en manos de productores como Modeselektor, Channel Tres, Richie Hawtin o ANNA.

Lo nuevo de la canadiense Claire Elise Boucher se llamará A new chapter from Book I, e incluye canciones como «Welcome to the Opera», una colaboración con Anyma o la reciente «I Wanna Be Software», que ha sido producida por Illangelo, habitual de The Weeknd.

Escucha ‘I Wanna Be Software’ de Grimes