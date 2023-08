Jaakko Eino Kalevi tendrá nuevo disco en septiembre

Jaakko Eino Kalevi regresa con Chaos Magic, que llegará el 17 de noviembre a través de Weird World. Un álbum doble con una combinación de pop elemental y electrónica barroca, impregnada de melodías y misterio, representando la expresión más audaz del talento finlandés hasta la fecha.

Aprovechando su anuncio, llega el sencillo «I Forget», que cuenta con la cautivadora voz de Sigurlaug Gísladóttir. Esta canción nos transporta a un fascinante viaje sonoro, sumergiéndonos en el deslumbrante y seguro mundo que Jaakko crea a través de su música. «Se trata de perder el conocimiento y olvidarlo todo: quién eres, dónde estás y por qué». «Puede sonar serio, pero es sorprendentemente divertido cuando te dejas llevar por este contagioso ritmo».

Dirigido por el director de fotografía Frank Holbein, el vídeo de «I Forget» es una representación triposa y llena de neón de una noche de fiesta en la que nunca sabes muy bien qué está pasando. «La idea del vídeo es que el protagonista siempre olvida quién es, y acaba siendo diferentes personajes que viven diferentes vidas», dice Jaakko. «La idea viene de cuando estuve tocando en Egipto hace un par de años. Me desmayé en una silla de playa después de la función. Cuando me desperté, tenía recuerdos de otro lugar y no sabía dónde estaba ni por qué. Entonces llamé a mi hermana y me lo contó, y todo volvió a ir bien».

Escucha ‘I Forget’ de Jaakko Eino Kalevi