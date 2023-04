Guiller Momonje anuncia nuevo disco, ‘Amanece En Fuerte Comansi’

El ex Patrullero Mancuso y Villavil entre otros proyectos, Guiller Momonje, es uno de los artistas independientes con una de las trayectorias musicales más heterodoxas del pop patrio. Un artista total, y poseedor de un universo único e intransferible.

Próximamente llegará su nuevo disco, Amanece En Fuerte Comansi en formato LP, que será editado por el sello barcelonés Discos Belamarh. El arte de su nuevo trabajo ha estado a cargo de Olaf Ladousse, y se acompaña con una postal dedicada por el propio artista.

Así explica Guiller brevemente el proceso creativo de Amanece En Fuerte Comansi: “Al poco tiempo de sacar mi elepé, Retorno a Titán, que fue una excursión por el Sistema Solar, me puse de nuevo a grabar temas, esta vez, con intenciones de raíces country y folk, sobre el lejano oeste, la vida rural y la naturaleza; hasta le puse título a la idea: «Raíces y Tubérculos». La cosa enseguida derivó hacia un western absurdo con vaqueros cobardes, paranoias rurales, indios surferos, un fuerte con soldados puestos de hongos, etc. Luego recorrí mundo, como explorador mental, recalando en sitios como La India o Polinesia, donde canté en sus lenguas gracias a los traductores de Google, sin dejar de lado lo entrañable y cotidiano como el roscón de reyes, los catarros o los caracoles que cocinaba mi madre. En este proceso de grabación utilicé otra vez un miniestudio de 4 pistas combinado con mi móvil, utilizado como grabador portátil. Bastante de lo registrado son ocurrencias sacadas de mis turras de Instagram, de ahí las piezas tan breves, a las que añadí más instrumentos. Este ha vuelto a ser un disco muy coral con colaboraciones de amigos, en ocasiones vía WhatsApp, por ejemplo, a La Estrella de David me bastó con mandarle una melodía silbada que me devolvió transformada con un montón de sintetizadores.

Para saber el resto de la lista habrá que adquirir el disco en Discos Belamarh”