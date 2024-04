Los austriacos Harakiri From The Sky darán cuatro conciertos en nuestro país, todos ellos englobados en el mini festival de nombre Southern Discomfort. La excusa perfecta para hacerse acompañar con otras dos grandes bandas.

Heretoir y Cartesian Ghost son los escogidos para este encuentro, dos formaciones que casan perfectamente con el sonido e imaginario de los austriacos.

Harakiri From The Sky no ha dejado de expresar su entusiasmo por el regreso a nuestros escenarios y prometen dar conciertos insuperables. Mathias y JJ, los dos cofundadores y únicos miembros fijos de la banda, practican una suerte de post-black metal que huye de cualquier dogma del genero y así lo han demostrado al cabo de sus cinco discos.

Los alemanes Heretoir, por su parte, es una de las bandas más sorprendentes del post black metal al haber introducido influencias como el ambient, o el shoegaze, dando a sus canciones una pátina de misterio que crea adicción. Lo han dejado clarísimo en su último trabajo; Nightsphere (2023 Northern Silence).

La banda más joven son los mallorquines Cartesian Ghost, practicantes de un elegante post-rock-metal con diferentes influencias y repleto de riffs hipnóticos. Solo tienen un álbum en su haber, el autoeditado Lux Arcana (2023) con una producción envidiable, a la altura de cualquier banda internacional del género.

La gira conjunta está propiciada por Doomstar Booking y Deathlight Music.

Las fechas son estas

9 de mayo. Madrid, sala Moby Dick

10 de mayo. Murcia, sala Gamma

11 de mayo de 2024: Barcelona, sala Estraperlo

12 de mayo de 2024: Palma de Mallorca, Es Gremi.

