No queda nada para la gira conjunta de Mars Red Sky y Stoned Jesus

Como ya hemos comentado, los franceses Mars Red Sky están haciendo una gira conjunta con Stoned Jesus, la banda del carismático Igor Sydorenko y recaerá en solo unos días por nuestro país, de la mano de Noise on Tour.

Por una parte, la banda ucraniana, tal y como ha anunciado Igor en sus redes ha variado su formación y por los directos que están dando, puede que nos encontremos ante uno de los mejores capítulos de Stoned Jesus. Recordemos que la formación se encuentra celebrando su quince aniversario y lo hará repartiendo en directo solo como ellos saben.

Mars Red Sky, por su parte, estarán tocando su repertorio, pero esperamos con avidez que presenten su excelente Dawn Of The Dusk (2023 Mrs Red Sound and Vicious Circle) lo que podríamos llamar una obra maestra contemporánea de la psicodelia stoner.

La gira propiciada por Noise On Tour tiene las siguientes fechas

20 de abril de 2024. Hondarribia, Sala Psylocibenea

23 de abril de 2024. Madrid, Sala Nazca

24 de abril de 2024. Barcelona, Sala Razzmatazz 3

