Havalina están de regreso, escucha otro de sus temas

Havalina vuelven a la actualidad con el que será su esperado nuevo disco. La banda de Manuel Cabezalí retorna con la continuación de Muerdesombra (2017).

Así lo cuentan: «Cualquiera que se haya dedicado unos cuantos años a crear música, acaba cayendo en la cuenta de que hacerlo es casi un milagro. Además de un mínimo de talento, se requiere mucho trabajo, fuerza de voluntad, perseverancia, y una buena dosis de suerte. Si a eso añadimos lo que supone crear música en compañía de otros, la cosa se complica mucho más. En el proceso surgen muchos obstáculos que hay que aprender a sortear, porque si no lo haces el proyecto se desmorona, que es lo que sucede más a menudo.



Sin embargo, a veces ocurre el milagro, cuando se reúne un grupo de personas que no entiende la música como producto, ni como trabajo, sino como parte propia de su existencia, y que no saben vivir sin crear. Y que además encuentran en el resto del grupo el complemento perfecto para expresar lo que sienten, y todo se hace fácil, y se crea una nueva familia, en la que no hay que dar explicaciones, ni sortear obstáculos porque desaparecen solos.



En Havalina hace mucho que somos una familia así, nos necesitamos para crear, no sabemos vivir sin hacerlo juntos, y por eso tenemos que sacar un nuevo disco ahora, después de estos años tan difíciles, y en este mundo que cada vez se nos hace más complejo. Porque creemos que en nuestra familia hay una clave para enfrentarnos a la maquinaria. Por eso volvemos. Ahora.»

El próximo 10 de febrero llega Maquinaria, «Maquinaria es el retrato de ese monstruo sin piedad que hemos creado entre todos, cuya especialidad consiste en que siempre quieras estar en otro lugar distinto de donde estás, ser esa otra persona que nunca serás. Una apisonadora que pisotea tu humanidad».

Hoy descubrimos un nuevo adelanto del álbum, «Actitud», una canción rica en paisajes sonoros inéditos para la banda, con un gran estribillo.

Escucha ‘Actitud’ de Havalina

Previamente adelantaron «Deconstrucción» y «Maquinaria». Te dejamos con ellas:

Foto Havalina: Maite Nieto