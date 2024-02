Helado Negro – Phasor (4AD / Popstock!)

Tras alcanzar con Far In (4AD, 2021) una cima creativa de enorme calado, a Roberto Lange se le planteaba el difícil reto de continuar su particular viaje por sonoridades estimulantes manteniendo el nivel de ese momento creativo tan especial que alcanzó con dicho trabajo al frente de su proyecto Helado Negro. El tránsito del ruido de New York a la paz del paisaje en contacto con la naturaleza de Ashville, Carolina del Norte, ha derivado en un disco que mantiene viva la pulsión expansiva hacia territorios por los que seguir experimentando y encontrando tesoros ocultos con los que enriquecer su fórmula mágica.

En esta ocasión, esa búsqueda ha dado como resultado un jugoso conjunto de nueve canciones que condensan la naturaleza inquieta de nuestro protagonista, que se muestra igualmente inspirado cuando abraza la psicodelia escapista en “Echo Tricks Me” que cuando, por ejemplo, abre la puerta a ese soul-pop de ojos azules que tan bien elabora, como demuestran los singles “I Just Want To Wake Up With You” y “Best For You And Me”, con los que dar rienda suelta a su amor por las situaciones cotidianas que muchos pasan por alto movidos por el estrés de una vida que parece ha de resultar productiva 24/7 para vislumbrar el éxito, olvidando la importancia de esos detalles que rescatan la verdadera felicidad en su pequeño reducto espacio-temporal. Sólo hay que pararse a disfrutar de esos menos de nueve minutos del vídeo «Stories Of Phasor» que el artista de Florida ha publicado en su canal de youtube, para entender de dónde viene la inspiración de sus canciones: el mar, las nubes, un paseo por el campo con su perro… nada de plazos de entrega, variables macroeconómicas o sudokus existenciales. El simple y mero hecho de disfrutar de los pequeños placeres cotidianos lejos del mundanal ruido.

Para dar cuerpo a esta nuevo capítulo de su trayectoria, ha experimentado con un curioso artilugio, el sintetizador SAL-MAR de la Universidad de Illinois. Con él ha conseguido efectos que suman un paso más en su consabido interés por probar con elementos poco previsibles y recónditos para enriquecer su sonido y llevarlo a terrenos en los que prima el gusto por el detalle y los matices, de esos que hacen que un disco se disfrute aún más por medio de una reposada escucha a través de los auriculares para capturar toda su esencia. Fruto de su querencia por la investigación y la lectura, nace la historia detrás de “LFO (Lupe Finds Oliveros)”, vigoroso tema de adelanto, en el que conecta a una fabricante de amplificadores Fender con una compositora de música minimalista y de meditación. Su música no sólo se escucha, también se lee.

Podría decirse que, en gran medida, este trabajo conecta con la sensibilidad y desnudez folk de This Is How You Smile (RVNG, 19), como demuestran las notables “Colores del Mar” y “Flores”, sin hacer ascos a la experimentación en las serpenteantes “Out There” y “Wish You Could Be Here”. Ecos de Caetano Veloso, Devendra Banhart, Stereolab o Nick Drake , por citar algunos nombres afines a las coordenadas en las que se mueven las canciones de Phasor, corroboran la versatilidad de Lange. Pocos autores hay tan certeros a la hora de conjugar en su gramática compositiva la concreción del lenguaje evitando complicar el mensaje e impidiendo de esta manera el poder perderse en interpretaciones, con la pericia rítmica capaz de envolver las melodías entre halos de singular belleza, logrando configurar un mensaje que eleva su música a una categoría que huye de etiquetas y abraza la curación del alma, como tan bien explica la periodista de la radio de Seattle KEXP Albina Cabrera, en el podcast “Echoes of Healing”, de escucha más que recomendada.

Phasor es un título que alude a las formas que describe una onda en su trayectoria, conectando señales, en esta caso, sensibilidades, a través de sus canciones: hermosos loops de secuencia hipnótica que lo alejan de lo terrenal, recordándonos que aunque cueste creerlo, existen rincones donde predomina la belleza, donde la esencia resiste inquebrantable a la devastación causada por la raza humana, y donde las semillas que planta en su bosque sonoro, germinan en plantas y árboles que nos protegen del terror, la destrucción y la desolación. El epílogo con “Es Una Fantasía” subraya la necesidad de huir de la realidad para alcanzar la paz interior y acariciar la calma, constatando una vez más al alcanzar el final del colorido y variado trayecto aquí propuesto, que la música de Helado Negro es refugio y calor, hogar y esperanza.

Escucha Helado Negro – Phasor