LIam Gallagher presentó su nuevo single en los BRIT Awards

Hace pocos días escuchábamos el nuevo single de Liam Gallagher, “Everything’s Electric”, coescrita por Dave Grohl de Foo Fighters que según comentaba “Everything’s Electric” se inspira en “Sabotage” de Beastie Boys y “Gimme Shelter” de los Rolling Stones”.

Una canción que formará parte del que será su nuevo disco, C’mon You Know que saldrá el 27 de mayo. Un álbum que ha sido producido por Greg Kurstin, quien trabajó con Gallagher en los dos primeros álbumes en solitario As You Were de 2017 y Why Me? Why Not de 2019.

Anoche presentaba la canción en la ceremonia de los BRIT Awards con un inicio muy cinematográfico y una puesta en escena muy Oasis en la que le acompañó a la guitarra un viejo conocido de la afición, Paul Arthurs, más conocido cono Bonehead.