Helado Negro – Far In (4AD / Popstock!)

Tras diez años publicando notables discos, a Roberto Lange, el personaje tras Helado Negro, el reconocimiento le llegó con This Is How You Smile (RVNG Intl., 2019), delicioso compendio de melodías aterciopeladas vestidas con piel folk-pop, que mereció elogios por parte de prensa y público.

En ese trabajo, ya se empezaba a intuir el gusto de Lange por las texturas electrónicas como perfecto complemento para sus frágiles estructuras, algo que constató su magnífica lectura del “Love Song” de Devendra Banhart. Ahora comprobamos que aquello no fue casualidad, sino que formaba parte de un plan maestro que ha desembocado en un álbum que le coloca directamente en un lugar privilegiado dentro del espectro de solistas que tan bien manejan la métrica ensoñadora. Far In (4AD, 2021) se permite con todo merecimiento ser ambicioso, y no solo en duración, pues se trata de un disco doble, sino también en intenciones, y desde luego, en resultados.

A lo largo de sus delicados recovecos, caben destellos de pop, folk, electrónica, R&B, soul, funky e incluso pulsiones jazz, mezclados y agitados con tremenda clase y soltura. La magia se esparce por perezosas gemas de belleza desnuda, a ratos crepuscular (“Wake Up Tomorrow”, “Agosto”, “Aguas Frías”, “Wind Conversations”), entrañables odas a la melancolía con connotaciones cromáticas (“Purple Tones”), hipnóticos desarrollos bañados en psicodelia (“Aureole”) y singles directos e incluso bailables (“Gemini and Leo”), o menos obvios pero igualmente irresistibles ( pocos trabajos este año pueden presumir de un póker del nivel de “There Must Be A Song Like You”, “La Naranja”, “Hometown Dream” y “Outside The Outside”) donde el artista destila un groove radiante y abre puertas por las que se cuela una luz cegadora repleta de magia.

Su música respira ternura pero también pone al oyente frente a sentimientos de cruda tristeza, permitiéndole abrazarla desde la aceptación y el aprendizaje. La terapia sonora que propone en este inolvidable viaje da como resultado el ejercicio musical más conmovedor y emocionante de este año que ya se acaba. Poco importa si se expresa en español o en inglés, la gramática universal de sus canciones trasciende idiomas y se proyecta capaz de traspasar la epidermis en cualquier versión. Como un Burt Bacharach actual, de fiesta con Nick Drake y The Postal Service. Puntuales colaboraciones acaban por redondear este homenaje al poder evocador de la música, que supone un salto cualitativo descomunal para un creador superdotado, que ha sabido evolucionar hasta encontrar un camino que descubre todas sus cualidades en plenitud.

Escucha Helado Negro – Far In