Helmet (Sala Nazca) Madrid 30/11/23

Después de la suspensión de su anterior gira, Page Hamilton al frente de sus Helmet, había logrado atraer la suficiente expectación por volver a ver a la banda sobre escenarios nacionales, como para casi agotar las entradas en la madrileña sala Nazca. En este nuevo tour, propiciado en España por la promotora Eclipse Group, ya habíamos visto que los setlists de la banda estaban siendo generosos en canciones y minutaje.

Sorprende ver la atención que atraen de mucha gente joven, como se pudo ver en el bolo de Madrid. Algo extraño si tenemos en cuenta que la banda comenzó a finales de los ochenta y su punto álgido fue en el 92.

Así, al estilo clásico de Helmet y el rollo “anti-rock star”, de Page Hamilton, situándose en una esquina del escenario, contraviniendo así la colocación clásica de cualquier banda con líder al frente, comenzaban puntuales a su cita, sin florituras, sin saludar ni perder tiempo. Sonido bastante bueno en los primeros temas, sin embargo, la cosa no parecía arrancar del todo, debido a algún problema en los monitores de Page, algo que el grueso del público apenas notó gracias a los tres primeros cañonazos sonoros en forma de: “He Feels Bad”, “Give It” ambas del celebrado Meantime (Interscope) con el que saltaron a la fama en 1992 y “Bad News” de su regreso a los estudios en 2016 Dead to the World (Sonic Tour).

Superadas – sobre la marcha – las dificultades técnicas desde la mesa se sonido aquello comenzó a ir como la seda y como todos esperábamos; cancionero acelerado y enlazado sin ningún tipo de interrupción. Veinticuatro canciones en poco más de hora y media, incluyendo los bises, para un señor que calza sesenta y cuatro años no es cosa de broma.

A pesar de que la gira lleva el nombre de Look Left, por su recién trabajo Letf (Sonic Tours) un disco más que digno y mucho mejor de lo que dicen algunas críticas que ya se han apresurado a crucificarlo, de este tocaron: “Big Shoot”, “Dislocated”, “Gun Fluf”, “Holiday” y “NYC Tough Guy”, basando su larga selección en el mencionado Meantime y lo que es considerado uno de sus mejores discos – con mucha razón – Betty (Interscope 1994).

No podía faltar la versión de Black Sabbath; “Symptom of the Universe”, realizada para el horrible film The Jerky Boys de 1995, en la que Ozzy hace de manager de la banda, quizás el único momento salvable de la cinta, amén de la aparición de Helmet. Enlazando este tema con (High) Visibility y el bajo martilleante a cargo de Dave Case, quizás fue uno de los momentos más “calmados” del concierto, porque rápidamente se despacharon con: “FBLA II” y la nueva “Big Shoot”.

Fue curioso y divertido a la par que esperanzador, ver a chavales en la veintena recién cumplida saltar y pegarse empujones con señores de cuarenta y cincuenta años, con los temas más celebrados, como fueron: “Iron Head”, el post hardcore de “Taken”, “Speechless”, o “Wilma´s Rainbow”.

Ya en los bises, una nueva ración de clásicos, metiendo una nueva para disimular – “Gun Fluf” – para que el respetable lograse alcanzar el paroxismo en el centro del dancefloor, a saber: “Unsung”, “Just Another Victim” y “In the Meantime”. En definitiva, un concierto más que redondo. Cuando una banda toca veinticuatro temas y no solo no se hace largo, sino que te deja con ganas de más, es que se lo están trabajando muy bien. Y es que, como he comentado, paradas: cero, solo para presentar al fantástico line up, compuesto por: Dave Case (bajo), Kyle Stevenson (batería) y Dan Beeman (guitarra).

Esperemos que este nuevo trabajo y gira de Helmet, sea la antesala para sintamos a esta leyenda del metal alternativo más a menudo, tanto en escenarios como en rodajas musicales.

Fotos Helmet: Fernando del Río

