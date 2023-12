Stella Burns es un músico, multi instrumentista autodidacta, compositor y cantante italiano, además de diseñador gráfico y realizador de vídeos, ex miembro de la banda Hollowblue. Comenzó su proyecto en solitario en 2011 y desde entonces ha publicado dos álbumes. Su música combina un sonido Morricone de baja fidelidad, folk visceral y un mundo de fantasía de la década de 1950, brindando una experiencia íntima y personal. Stella Burns reapareció en la primavera de 2023, después de un largo período de silencio, con un EP de versiones de David Bowie titulado I’m Deranged.

Hoy Stella Burns publica un nuevo sencillo, una canción de amor titulada «Love and thunder». Se trata del segundo adelanto de su próximo álbum, Long Walks in the Dark, cuyo lanzamiento está previsto para principios de 2024. El primer sencillo, «My Heart is a Jungle», a dúo con Mick Harvey, era el resultado de fusionar dos canciones compuestas en 2019 y se publicó el pasado verano.

Este nuevo sencillo fue escrito durante la época de su primer álbum y desde entonces se ha convertido en un elemento básico en los conciertos de Stella Burns. «Love and Thunder» cuenta con la colaboración de Sergio Carlini, de la banda boloñesa Three Second Kiss, haciendo una aparición especial a la guitarra eléctrica.

A continuación puedes escuchar «Love and thunder», el nuevo sencillo de Stella Burns.

Love and Thunder de Stella Burns

(la foto de cabecera es obra de Dania Gennai)