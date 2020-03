Hinds presentan el tercer adelanto de su nuevo disco

Queda menos de un mes para que vea la luz The Prettiest Curse, el que será el tercer álbum de uno de los fenómenos más internacionales de la música española de la última década: las madrileñas Hinds, que en las últimas semanas presentaron al público “Riding Solo” y “Good Bad Times“, dos de los diez cortes que formarán parte de su esperado nuevo disco.

El cuarteto que integran Carlotta Cosials, Ana Perrote, Ade Martín y Amber Grimbergen presenta una de las canciones más singulares de su nuevo cancionero: “Come Back and Love Me”, en donde sacan a pasear la guitarra española y combinan partes de la letra en inglés y en español en una canción con aires de bolero crudo, de bossa-nova ensoñadora; tierna, romántica, sincera y salvaje a la vez.

Este tercer adelanto llega tan solo unos días después de que Hinds hayan teloneado a The Strokes en su reciente paso por ciudades europeas como París, Londres y Belfast; y a menos de un mes que The Prettiest Curse, que ha contado con la producción de la prestigiosa productora estadounidense Jennifer Decilveo (detrás de canciones y producciones para artistas como Bat for Lashes, Beth Ditto, Albert Hammond Jr., Anne-Marie o The Wombats, entre otros), demuestre por qué 2020 será el año más importante en la carrera de la banda.