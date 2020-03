Axolotes Mexicanos, nuevo single y videoclip

Hacía tiempo que no sabíamos nada de los Axolotes Mexicanos, pero no se puede decir que sus integrantes no nos hayan proporcionado novedades musicales y artísticas. Juan y Mario han estado destapando el tarro de las esencias con Carolina Durante, Lucas ha seguido dando muestras de su arrolladora personalidad con Confeti de Odio y Olaya ha continuado dando rienda suelta a su desbordante imaginación con sus ilustraciones y montajes y ha colaborado con su fantástica voz en el hit “El Fin Del Mundo” de La La Love You y en la nueva versión de “Programa En Espiral” de El Aviador Dro. Por otro lado, Stephen ha regresado de Barcelona y ha vuelto a tocar el bajo con el grupo; mientras, nos regalaba canciones de su proyecto personal bajo el nombre de Stephen Please y de su grupo No Fucks. Sí, los Axolotes Mexicanos parecen uno de esos grupos que son germen de infinidad de cosas. Por eso necesitábamos sus nuevas canciones, así que aquí llega una pequeña dosis en forma de Single Digital: “Uwu”.

Y como siempre, hacen gala de todo un dechado de actitud, empezando por los títulos de las canciones. “Te Quiero (…)” tiene un sonido más grueso y contundente que sus anteriores grabaciones, manteniendo el espíritu punk, pero con trazas noise, para una historia de desamor, despecho, la desazón de no saber muy bien la dirección en la que va una relación. Por cierto, con una Olaya desatada. Como si no pasara el tiempo, mantienen la frescura, la espontaneidad y la virulencia de los primeros días. “Cuando_estoy_contigo.mp3” encuentra el punto perfecto entre la perfección punk-pop de Juniper Moon y la impulsividad inclasificable de Los Punsetes. Minuto y cuarenta segundos absolutamente vitaminados. No sobra ni una centésima.