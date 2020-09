In-Edit 2020 será 100% online. Conoce su programación

La nueva edición del Festival In-Edit será 100% online, una edición en la que, en sus su directot “hemos puesto el foco en documentales con acento reivindicativo: desde lecciones del pasado a tener muy en cuenta aquí y ahora, hasta historias “ocultas” que no figuran en el relato hegemónico o que muestran “la otra cara” de temas que damos por sabidos“.

De esta manera y pese a que es innegable que esta circunstancia se produce por la inestabilidad de la situación, refuerza la decisión del festival por su vertiente online. Desde hace años parte de los documentales ofrecidos podían disfrutarse online, lo que convirtió a In-Edit en el primer festival en España que compatibilizada la exhibición on y offline. Además esta apuesta se produce justo en un momento en que la plataforma VOD de In-Edit, In-Edit.tv , ha dado un paso adelante con su reciente actualización.

In-Edit proyectará cerca de 50 documentales a través de En total el festivalproyectará cerca de 50 documentales a través de www.in-edit.tv durante 11 días (del 29 de octubre al 8 de noviembre), lo que permitirá disfrutar de los mejores documentales musicales y otras actividades paralelas a mucho más público.

Importante destacar que algunos de los documentales tendrán un límite máximo de visionados, y en otros casos el documental estará disponible durante un periodo concreto, por lo que desde la organización recomiendan chequear la disponibilidad de cada uno de los documentales en la web del festival.

Sobre la programación y en palabras del director artístico de In-Edit, Luís Hidalgo “Cada edición más convencidos, la intención que hemos tenido los programadores del festival ha sido abrir los ojos, mirar sin prejuicios y no dejarnos llevar por apriorismos que nos hagan perder obras de apariencia pequeña, estilos musicales lejos de los más habituales o enfoques que no se ajusten a los cánones”.

Como cada año, la programación del festival se agrupa en diferentes secciones, por un lado la sección oficial internacional, con dos obras destacadas especialmente, las encargadas de inaugurar y clausurar el festival: White Riot, de Rubika Shah sobre el movimiento Rock Against Racism en la Inglaterra de finales de los 70 y Sisters With Transistors de Lisa Rovner, el homenaje a las pioneras electrónicas, desde las que concebían los sonidos del futuro en los laboratorios de la BBC (Delia Derbyshire, Daphne Oram) hasta las que brillaron en los 70 (Laurie Spiegel, Suzanne Ciani), narrado por Laurie Anderson.

En la sección Panorama Nacional, el festival vuelve a mostrar su enhorabuena por el excelente nivel de las producciones nacionales, con obras de temáticas muy diversas, desde el carnaval de Cádiz, pasando por el fundador de The Rolling Stones Brian Jones, el drama acontecido en Love Parade 2010, electrónica, flamenco…

Este año In-Edit rendirá homenaje a la cineasta francesa Marie Loser, con la proyección de algunas de sus obras más celebradas, The Ballad Of Genesis and Lady Jaye, Felix in Wonderland y dos selecciones de cortos.

En la sección Excedlents, el clásico impronunciable del Festival, además de Hitsville: The Making Of Motown, documentales sobre viejos conocidos del festival como Laibach, Don Letts, y bandas y artistas como The Go-Go’s, Wallace Roney, Ronnie Wood, Bill Wyman, Thin Lizzy entre muchos otros.

Por tercer año consecutivo In-Edit, vuelve a colaborar con Reteena, en In-Edit Talent. El taller de creación documental musical en formato corto llega a su tercera edición adaptándose a la realidad del momento y colaborando por primera vez con el Festival Cruïlla y su proyecto Cruïlla XXS.

El taller dirigido a jóvenes de entre 15 y 25 incluía una primera parte de formación donde se dio a conocer a los participantes una visión general del documental musical, las claves para plantear un buen guión y consejos para gestionar correctamente los derechos musicales en piezas audiovisuales.

La segunda parte del taller consistió en la creación de un cortometraje documental sobre un artista o grupo musical participante en Cruïlla XXS, pasando por todas las fases de creación: documentación previa sobre el artista, elaboración del guión, rodaje y edición.

Por último, In-Edit también ofrecerá un amplio catálogo de cortos documentales musicales que refuerzan la apuesta del festival por la creación nacional.