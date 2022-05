Inaugurado ‘The Music Station’, el hub creativo de Warner

Asistimos a la presentación de The Music Station, un espacio de más de 10.000 metros cuadrados concebido y diseñado para satisfacer las necesidades creativas y técnicas de los artistas, compositores, empleados y socios de Warner Music Spain (WM Spain) y Warner Music Chappell Spain (WMC Spain).

Un hub creativo ubicado en la antigua Estación del Norte de Príncipe Pío, que sitúa a Madrid y a España en el centro de la innovación musical internacional. El edificio permanecerá abierto 24 horas al día, los 365 días del año, y sus usuarios utilizarán una aplicación móvil para poder entrar a las instalaciones y disfrutar de la experiencia. El objetivo es que el edificio se convierta en una herramienta más para potenciar la inspiración y las grandes ideas que tengan un impacto en el mundo de la música a escala nacional e internacional.

El hub dispone de estudios de grabación de primer nivel equipados con la última tecnología y el sonido envolvente Dolby Atmos®. Los artistas contarán con técnicos en cada estudio, que podrán reservar a través de la app.

En palabras de Guillermo González, presidente de Warner Music Iberia: “The Music Station es la representación de nuestra filosofía Artist First. Estamos ofreciendo a nuestro talento un espacio inspirador y cambiando la forma en la que nos reunimos, interactuamos, producimos y promocionamos música. Esto supondrá un nuevo centro cultural en Madrid que nos beneficiará no solo a nosotros, sino a toda la comunidad creativa”.

Las instalaciones albergarán cuatro espacios diferentes e independientes. En la torre de la derecha estarán los estudios de grabación y un espacio de co-working para los empleados de la compañía. Será donde los artistas y compositores desarrollarán sus procesos creativos y técnicos en los estudios; salas de ensayo; platós de vídeo y fotografía; salas de composición, áreas de co-working, cabinas para llamadas y espacios creativos y de reuniones.

El edificio central albergará un teatro, que Warner Music Spain usará para organizar conciertos y eventos, con especial foco en la música en vivo. Tendrá aforo para hasta 1.000 personas en el teatro y hasta 2.000 para conciertos. Esta parte del edificio también estará el nightclub Carola Morena.

La torre izquierda es donde se ubicará Hall of Fame museo de la música y restaurante de The Music Station.

Promoviendo la concilicación laboral

The Music Station representa un cambio de la fórmula tradicional de oficinas a un concepto transformador del espacio de trabajo. No hay oficinas – ni siquiera el Presidente de Warner Music Iberia tendrá una – ni salas de reuniones, sino salas de escucha. Es un hub bajo demanda, es decir, instalaciones dinámicas que promoverán la creatividad y estarán disponibles de los empleados, compositores y artistas de la compañía.

La nueva concepción del trabajo vinculada al hub fomenta la colaboración, además del bienestar de los empleados de Warner Music Spain y Warner Chappell Music Spain, que tendrán total flexibilidad para organizar sus horarios, viniendo a la oficina o trabajando en remoto desde casa según su conveniencia.

Los empleados y otros usuarios del edificio podrán utilizar una app desarrollada ad hoc que les permitirá acceder al edificio e incluso reservar salas, espacios de trabajo, taquillas o plazas de aparcamiento.

Posgrado en Industria y Negocio Musical

Al mismo tiempo que se trabajaba en el edificio, Warner Music Spain ha estado colaborando con la Universidad Francisco de Vitoria para descubrir y entrenar talento a través de su Posgrado en Industria y Negocio Musical. Este programa cuenta con la participación de ejecutivos senior de Warner Music, además del acceso a un programa más amplio de la universidad de clases magistrales ofrecidas por expertos en la industria de DSP, redes sociales, plataformas y emisoras, que facilitarán becas de formación dentro de sus respectivos sectores.

Fotos para Muzikalia: Adolfo Añino