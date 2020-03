INC: Rock colorido contra el gris de nuestros días.

Cuando una cosa tiende a ser más permanente, más carece de vida. Sesenta años han pasado desde aquella prodigiosa década de los sesenta. Qué razón tenía Bob Dylan cuando decía: “Vuestros hijos e hijas están fuera de vuestro control. Vuestro viejo camino está envejeciendo rápidamente. Por favor, salid del nuevo sino podéis echar una mano, porque los tiempos están cambiando”. Esos años fueron el nacimiento de la contracultura, de una juventud con ansias de libertad, de romper los moldes de una sociedad envejecida y caduca. Ese espíritu rebelde e inconformista todavía lo podemos encontrar en grupos como INC.

Este conjunto surgido en Paterna (Valencia), mediante sus melodías sixties, está conquistando el territorio nacional. Partiendo de un marcado rock británico sabe trasladarlo a la actualidad con energía y frescura. Viejos valores más vivos que nunca. Ellos definen su música como “rock colorido”, y es que mediante sus sonidos combaten la monotonía grisácea de nuestra época.

Su disco Campo de Colores (Autoeditado, 2018) es un fiel reflejo de su actitud. Canciones como “Vértigo”, en la que colaboran con Ariel Rot (Tequila), nos sorprende con una impronta muy de los Beatles. Temas como el que pone nombre al disco, “Campos de Colores”, nos demuestran su calidad musical con un tema exclusivamente instrumental. Otros como “Decadente” nos trasladan una crítica de la falsedad de las redes sociales. “Estrella fugaz” nos conquista con una chulería muy propia de Tequila, un Rhythm and Blues que nos sabe cautivar con sonidos rockeros y un inicio de teclado muy influenciado por el “Baba O’Riley” de The Who. Poco más de dos minutos les hacen falta para expresar toda su rabia en “Decidete”, una canción que sorprende por los cambios de ritmos y completamente diferenciada a “Baby”, un himno pop sesentero capaz de prender la pista de baile. Aunque si hay una canción que sabe conquistarme es “Generación perdida”, un tema pop de carácter muy actual con una fuerte crítica a la sociedad actual.

Sesenta años después de aquella década, esa sensación todavía está palpitante. Nos podrán quitar muchas cosas, pero nunca nuestra impronta juvenil; y sino que se lo digan a INC y su modernismo como forma de vida.

