Izo Fitzroy – How the mighty fall

Izo Fitzroy es una cantante británica de soul que debutó en 2017 con su álbum Skyline. En realidad su música va más allá del soul estricto, puesto que también incluye elementos del blues, el gospel o el funk. En estos dos años la cantante se ha ganado un prestigio en su país que debería extenderse al nuestro en una próxima gira que, lamentablemente, se ha cancelado como tantas otras por los problemas que todos conocemos.

Lo que no para es la difusión de su excelente álbum, How The Mighty Fall. Un disco en el que colaboran figuras como Dimitri From Paris, Shawn Lee o Colin Elliott y que, aunque incide en la faceta más soul de la cantante, también se aproxima a los otros estilos mencionados e incluso a la música de baile, como en “I want magic”, “Blind faith” o”Pushing buttons”. Conviven estos momentos más ligeros con canciones más profundas, como “Ain’t here for your pleasure” y su exquisito toque gospel, o el clasicismo de “Give me a moment”. Hay también medios tiempos espléndidos que recuerdan a los que incluía Michael Jackson en sus primeros discos, o incluso a los discos de Smokey Robinson o Gladys Knight en los 70. Palabras mayores, es cierto, pero son las referencias más precisas que se pueden utilizar para explicar el efecto de temas como “Slim Pickings” o “Purify”, antes de convertirse en otro estallido gospel. El dinamismo de Fitzroy se filtra en cada canción, con cambios de ritmo y estilo, tocando todos los palos de la música negra que merecen ser visitados.

El disco, a pesar de contar con momentos de éxtasis y sublimación, esconde también otros más amargos por los que ha pasado su autora en estos últimos años, como una ruptura tras una larga relación, o los problemas de voz de hace un par de años por los que llegó a necesitar cirugía y que hicieron peligrar la propia grabación de este disco que ahora tenemos entre nuestras manos. Por suerte Izo se recuperó y podemos disfrutar aquí de su magnífica voz, de como recorre la senda entre el blues y el soul, de su facilidad para expresar la euforia y el sufrimiento.

Además de los nombres mencionados, Izo Fitzroy ha recurrido para este disco como invitados a la sección de metales más solicitada del Reino Unido, The Haggis Horns y a sus colaboradores habituales desde hace tiempo, Soul Sanctuary Gospel Choir.

A continuación puedes escuchar How the Mighty Fall, lo nuevo de la británica Izo Fitzroy, publicado por Jalapeno Records.

