Jim Jarmush dirige el nuevo vídeo de Cat Power

Jim Jarmusch ha dirigido el video musical para la canción de Cat Power “A Pair of Brown Eyes” versión de The Pogues incluida en su nuevo álbum, Covers.

Ampliamente considerada una de las mentes más originales e iconoclastas del medio, la filmografía de Jarmusch incluye clásicos reconocidos como Down By Law, Stranger Than Paradise, Night on Earth y Ghost Dog: The Way of the Samurai . Su alcance musical es igualmente innovador, habiendo trabajado con las luminarias Tom Waits, Neil Young, RZA, GZA, Joe Strummer, Iggy Pop y más. Para su primera colaboración con Chan Marshall, Jarmusch filmó en New York City at Blonde Studios y optó por resaltar a la artista en una cualidad etérea y fantasmal, alternando ángulos brumosos de Marshall tocando el piano.

“Como alguien que ama profundamente la música de Cat Power, poder colaborar con Chan en este video fue como un sueño hecho realidad”, dice Jarmusch. “Ella es muy inspiradora para mí, por supuesto como artista, pero también es una persona extraordinaria”.

Disfruta del vídeo de ‘A Pair of Brown Eyes’ de Cat Power

Próximos conciertos de Cat Power

30 DE JUNIO A 2 DE JULIO- VIDA FESTIVAL (VILANOVA I LA GELTRÚ)

4 DE JULIO– NOCHES DEL BOTANICO (MADRID)

5 DE JULIO-CONCERTS DE VIVERS (VALENCIA)