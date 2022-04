Arcade Fire comparte un concierto con canciones inéditas

Arcade Fire están de vuelta con WE, que será publicado el próximo 6 de mayo a través de Columbia. Un trabajo especial en la producción por parte de Nigel Godrich, colaborador de Radiohead desde hace 25 años, junto con Win Butler y Régine Chassagne de Arcade Fire. El LP se grabó en estudios en Nueva Orleans, El Paso y Mount Desert Island a mediados de 2021 luego de un período de pandemia que marcó “el tiempo más largo que hemos pasado escribiendo, sin interrupciones, probablemente nunca”, dijo Butler en un comunicado.

El álbum toma prestado su título de la novela de ciencia ficción We de 1921 del autor ruso Yevgeny Zamyatin, que más tarde inspiraría las obras distópicas de George Orwell y Aldous Huxley. El LP de siete canciones se divide en dos partes, “I” y “WE”, respectivamente, con la primera mitad explorando la soledad y el aislamiento y la última parte celebrando la reconexión después de, digamos, una pandemia prolongada.

Hace unos días estuvieron actuando en el festival AT&T Block Party Nueva Orleans, donde tocaron tres canciones del mismo, además de otros conocidos temas de su discografía.

Estas fueron las canciones interpretadas por Arcade Fire en AT&T Block Party (New Orleans)

The Lightning I

The Lightning II

Rebellion (Lies)

Generation A

No Cars Go

Intervention

Ready to Start

The Suburbs

The Suburbs (Continued)

Afterlife

Reflektor

Age of Anxiety II (Rabbit Hole)

Creature Comfort

Bis:

Everything Now

Haïti

Electric Blue

Sprawl II (Mountains Beyond Mountains)

Wake Up

Disfruta del concierto de Arcade Fire en AT&T Block Party (New Orleans)