Joe Crepúsculo estrena la canción ‘Chococristos’

Joe Crepúsculo publicará la semana que viene Supercrepus II, un disco que ha sido producido por su habitual colaborador Sergio Pérez de Svper. Hoy adelanta una nueva canción, “Chococristos”, que ya está disponible en todas las plataformas digitales.

La canción se suma a los otros adelantos previos, tanto la versión en castellano y en clave rumba pop el éxito de Roxette “it must have been love”, tema principal de la popular película Pretty Woman de 1991 protagonizada por Julia Roberts y Richard Gere que Crepus se marcó junto a Tomasito, como “Discoteca en ruinas”.

Así suena lo nuevo de Joe Crepúsculo.