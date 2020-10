Los fantasmas del pasado cada vez son más reales. El futuro distópico que muchas veces comentábamos mientras nos tomábamos una cerveza, ahora es una realidad. Las políticas que desarrolló la Dama de Hierro en los años 80, – sus ideas sobre privatización, desregulación e impuestos bajos –, se extendieron por todo el mundo como un virus. Y es que, estas políticas están implicadas directamente en la crisis económica que sufrimos en el 2008 y la que nos va a arremeter próximamente. Ella misma estableció una profecía autocumplida que decía “no hay alternativa”. Y es que, en ese mismo país también, y desde el lado opuesto, el punk de los finales de los 70 nos decía “no hay futuro”.

Cuarenta años después, nos encontramos en un momento en donde la salida cada vez se hace más pequeña. Esa idea de que nos espera una vida mejor que la de nuestros padres, ha desaparecido. Racismo, precariedad, gentrificación, inseguridad, una pandemia global. Dicen que cuando se cierra una puerta, se abre una ventana. La ventana también ha desaparecido. Ahora nos queda una storie en Instagram mostrando una falsa realidad.

Fontaines DC, Murder Capital, Shame, Do Nothing, Bob Vylan, Just Mustard, Fat White Family, Porridge Radio, Sports Team, Girld Band, Billy Nomates, y por supuesto IDLES, son los hijos del Brexit. Son la nueva generación de músicos que van a prender, como si de un coctel molotov se tratase, el panorama musical. Somos espectadores de una nueva supernova que se está generando en Reino Unido e Irlanda. Pero también somos participes, porque en esta aldea global, sus problemas son los mismos que los nuestros. Todos ellos se encuentran en un cajón desastre llamado post punk, cada uno con sus peculiaridades; pero todos tienen en común una cosa. ¿Adivinas cuál es? …….. ¡Exacto! Has dado en el clavo.

Ultra Mono es la nueva propuesta que nos presenta el grupo capitaneado por Joe Talbot. Los chicos de Bristol han regresado con su tercer álbum de estudio, un disco que contiene todos los elementos que hicieron de Joy as an Act Resistence un éxito: riffs de guitarra contundentes, melodías pegadizas, letras políticas y mucho ruido para combatir este futuro desolador que vivimos. Publicado a finales de septiembre por Partisan Records y en el cual, ya sea participando en la melodía o en la creación de los videoclips, han complementado el equipo con colaboradores como Michel Gondry, Jehnny Beath, Warren Ellis o Jamie Cullum.

Este disco es una continuación ejemplar de su trabajo. Aquí no vas a encontrar ni frases de autoayuda ni elementos sonoros novedosos. Lo mismo, el toque de piano de Jamie Cullum, que dura apenas treinta segundos en “Kill them with Kindness”, puede sorprenderte; o el saxo distorsionado de Warren Ellis en “Reigns”. Pero no mucho más, tampoco lo necesitamos. Al final, todas las canciones, como un río, vuelven a su vertiente natural: Defensa social, guitarras post punk y un batería que aporrea el tambor como si en una naviera romana se encontrase.

En cambio, si lo que buscas es apretar los puños, rechinar los dientes y salir a la calle con ganas de cambiar las cosas, este es tu disco. Porque en este grupo hay más arte que en el Louvre. Un ejemplo perfecto es la canción que abre el disco titulado “War”, donde mediante poderosas guitarras y un tono sarcástico son capaces de generar una canción antibelicista. Un tema que consigue una doble lectura gracias al video dirigido por Will Dorhn, donde, mediante diferentes clips, ponen el foco en la drogadicción.

El brutalismo rítmico es la carta de presentación de “Grounds”, un tema a favor de la unidad y en contra del racismo y la desigualad. Una canción que, si hubiera existido cuarenta años antes, sería coreada en todas las fábricas del norte de Inglaterra. Y que, por desgracia, estas demandas siguen siendo igual de actuales. Mentía cuando una línea antes decía que no había frases de autoayuda. Porque es falso, ya que las podrás encontrar en “Mr. Motivator”, aunque estas sean justamente irónicas. Esta canción fue uno de los adelantos que ya conocíamos, en el que su videoclip se complementa con videos caseros de sus fans. Un tema perfecto que se conforma como una de las mejores canciones de este disco.

Prácticamente todas las canciones de este disco son manifiestos políticos, arremetiendo contra todo lo que considerar erróneo e injusto. Ya sea en contra de la mentalidad conservadora de la zona rural británica, donde muchos de sus habitantes ahondan en su capitalismo accionista envuelto en la Unión Jack, como es el caso de “Model Village”; en contra de la precariedad existente que nos afecta y nos arrebata los pocos sueños que nos quedan, como es el caso de “Carcinogenic”; o su complemento perfectamente adecuado con “Reigns”, una canción que nos muestra la defensa de la clase trabajadora.

Uno de los temas que más nos sorprende de este disco es la canción que cierra el álbum, “A Hymn”. El tercer adelanto que conocimos de su nuevo disco, y, la canción de mayor duración de este nuevo proyecto. En esta ocasión, las revoluciones sonoras bajan convirtiendo al tema en una balada oscura y llena de misticismo. Una canción que ha recibido diferentes críticas tanto de medios nacionales como internacionales. Aun así, esta canción sabe recuperar ese espíritu de melancolía febril tan recreado en la música británica. La famosa expresión “I wanna be adored”, de The Stone Roses en esta ocasión y en boca de Joe Talbot, se convierte en I want to be loved. Esta canción es el reconocimiento de las dudas que parecen ser universales, que nos acechan día a día.

El nuevo trabajo de IDLES es un disco que mantiene la esencia particular del grupo, y que, a la vez, se convierte en una voz más de un conjunto de grupos que no dejan de sorprendernos día a día. El futuro oscuro que predecían ya lo estamos padeciendo. Es pronto para saber si todos estos grupos, que prácticamente están naciendo, supondrán una verdadera revolución. De momento, una cosa esta clara: en la desolación encuentran la belleza. Y aunque parezca complicado, todavía no hemos bajado los brazos.

Escucha IDLES – Ultra Mono