Johnny Marr anuncia grandes éxitos y estrena canción inédita

Johnny Marr ha anunciado un nuevo álbum recopilatorio titulado Spirit Power: The Best Of Johnny Marr y ha compartido su nuevo sencillo «Somewhere».

El que fuera guitarrista de The Smiths lanzará esta colección de canciones el 3 de noviembre a través de BMG, en la que se busca recoger «la amplitud de su música a lo largo de los primeros diez años» de la carrera en solitario de Marr, según un comunicado de prensa. Puedes reservarlo en este enlace.

El disco también incluirá dos canciones completamente nuevas producidas por Johnnny Marr, junto con el coproductor James Doviak: «The Answer» y «Somewhere».

Marr escribió «Somewhere» mientras estaba de gira con The Killers y Blondie en 2022. Hablando sobre la canción en un comunicado de prensa, dice: «He tocado en muchos estadios a lo largo de los años, y en cuanto a la composición de canciones, no hay dónde esconderse. Para que una canción funcione, tiene que ser pegajosa. Sé que es casi poco cool pensar en esos términos, pero crecí en una casa donde mis padres escuchaban Motown, donde no podías lanzar una canción si no estaba llena de ganchos».

«Spirit Power» ha sido seleccionado personalmente por el guitarrista e incluye canciones de sus cuatro álbumes en solitario: The Messenger (2013), Playland (2014), Call The Comet (2018) y el álbum doble de 2022 Fever Dreams Pts 1-4. También se incluirán los de sencillos que no formaron parte de sus discos, como «Armatopia» o «The Priest» junto a Maxine Peake, y su versión de la canción «I Feel You» de Depeche Mode, lanzada para el Record Store Day en 2015.

La edición Deluxe en CD de «Spirit Power», por otro lado, contendrá cinco demos y rarezas previamente inéditas, que son «Hi Hello» (Demo), «Somewhere» (Demo), «The Answer» (Versión Crazy Face), «The Messenger» (Demo) y «Speak Out Reach Out» (Versión Crazy Face).

Escucha ‘Somewhere’ de Johnny Marr

Este será el contenido de ‘Spirit Power: The Best Of Johnny Marr’

«Armatopia»

«New Town Velocity»

«Easy Money»

«Spirit Power & Soul»

«Hi Hello»

«Somewhere»

«The Messenger»

«I Feel You»

«The Answer»

«Dynamo»

Spiral Cities»

«Night and Day»

«Sensory Street»

«Walk Into The Sea»

«Candidate»

«Tenement Time»

«Hi Hello» (Demo)

«Somewhere» (Demo)

«The Answer» (Crazy F Version)

«The Messenger» (Demo)

«Speak out Reach Out» (Crazy F Version)