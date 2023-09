Especial: 15 grupos olvidados de los 80

La década de los 80 fue testigo de una efervescencia musical que abarcó una amplia gama de géneros, pero donde también hubo un conjunto de bandas subvaloradas que contribuyeron significativamente al tejido sonoro de la época y pocos las recuerdan.

Grupos olvidados o no lo suficientemente reivindicados, que parecen borrados de nuestra memoria, ya sea por algoritmos en las plataformas o porque otros tomaron su merecido lugar en la historia y no están tan presentes como merecen.

Hoy en Conexiones MZK queremos hablarte de 15 de esos artistas, ya que cada uno de ellos merece ser redescubierto y valorado por su originalidad y su contribución a la diversidad de la música alternativa de la época.

Escucha 15 grupos olvidados de los 80

En Spotify

Suenan:

The Gun Club – «She’s Like Heroin to Me»

Crime & The City Solution – «On every train (Grain will bear grain)»

The Sound – «Sense Of Purpose»

Fun Boy Three – «Our Lips Are Sealed»

The Darling Buds – «Hit The Ground»

The Associates – «Party Fears Two»

The Jazz Butcher – «She’s on Drugs»

The Bats – «North by North»

Bow Wow Wow – «I Want Candy»

The Teardrop Explodes – «Treason»

Josef K – «Sorry for Laughing»

‘Til Tuesday – «Voices Carry»

That Petrol Emotion – «Big Decision»

Close Lobsters – «Sewer Pipe Dream»

The Monochrome Set – «The Lighter Side of Dating»

Dolly Mixture – «Step Close Now»

