La compositora nacida como Kelela Mizanekristos lleva ya unos años curtida por los circuitos de la música de baile orientada al R&B, al dubstep, y al neosoul. Teniendo la confianza de un sello del prestigio de Warp, la californiana debutaría con un disco espléndido titulado Take Me Apart” (2017) que era un ciclón de sonidos sensuales con bases rítmicas irresistibles.

Tras este lapsus de tiempo en el que Kelela ha aprovechado para ir subiendo podcasts y escribir manifiestos en pro de los derechos de las mujeres negras trans, y sobre descolonización del cuerpo de la mujer negra siempre sometido a la mirada blanca y normativa. Todo este bagaje teórico de alguna forma impregna las canciones de Raven (Warp, 2023) en la que la artista se ha planteado la secuenciación como si de una sesión de dj fuera, alternando modulaciones, ritmos y estilos musicales. Sería como el reverso oscuro del Renaissance de Beyoncé para terrazas cool.

Abre con la envolvente “Washed Away” con unas líneas de sintetizador bien vaporosas, para luego subir el listón con la preciosa” Happy Endings”, una invitación a expresar los sentimientos libremente en una pista de baile.

El embrujo de Sade es evidente en temas como “Let It Go” o “Holier”, aunque también tira del abecé del R&B noventero en composiciones como “Closure” (junto Rahrah Gabor), “Bruises”, y en “Sorbet” su voz consigue transmitir sentimientos a flor de piel.

La mejor canción del disco es la simpar “Enough For Love” con unas líneas de percusión estupendas, y el dubstep asoma en “Missed Call” y “Contact”.

La sensación que deja el disco es la de una oportunidad perdida. Las canciones se suceden sin pausa bien arropadas por una producción y una voz potente, pero que no dejan huella. No hay momentos de quiebra que permitan al oyente despertar del letargo.

Escucha Kelela – The Raven (Warp)