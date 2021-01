Escucha lo nuevo de Mogwai, ‘Ritchie Sacramento’

Ya queda menos para que podamos disfrutar del nuevo disco de Mogwai, (uno de los 20 álbumes más esperados de este 2021).

As The Love Continues se publicará el próximo 19 de febrero a través de su sello Rock Action. En el disco participan Atticus Ross, de Nine Inch Nails y el saxofonista Colin Stetson y supone la continuación de su última obra hasta la fecha, Every Country’s Sun.

Hoy conocemos otra canción nueva del regreso de Mogwai, “Ritchie Sacramento” en la que Dominic Aitchison, Stuart Braithwaite, Martin Bulloch y Barry Burns sorprenden con una canción cantada, algo no muy frecuente en su personal obra de post rock instrumental.